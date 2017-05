SPD fällt deutlich zurück – Union und FDP legen zu

Der Schulz-Effekt verpufft schön langsam - © APA (AFP)

Die SPD hat einer Umfrage zufolge in der Wählergunst deutlich eingebüßt. Das zeigt der am Mittwoch vorgelegte Stern-RTL-Wahltrend, der noch vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag erhoben wurde. Demnach verloren die Sozialdemokraten auf deutscher Bundesebene drei Prozentpunkte auf 26 Prozent.