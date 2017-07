SPD-Chef Schulz will Kraftfahrtbundesamt Aufgaben entziehen

Schulz wil das verantwortliche Amt schwächen - © APA (AFP)

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will dem in der Diesel-Affäre in die Kritik geratenen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Aufgaben entziehen. Wie auch Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) fordert Schulz, die Zuständigkeiten für Auto-Typengenehmigungen und Kontrollen zu trennen – bisher liegen beide bei der Behörde, die dem Verkehrsministerium von Alexander Dobrindt (CSU) untersteht.