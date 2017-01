Am Wochenende bleibt es zwar bitterkalt, aber die Sonne wird sich dafür wieder einmal länger zeigen. Wir haben das schöne Wetter jetzt schon genützt, um einen Winterspaziergang an der Furt in Dornbirn zu machen – gerne lassen wir Sie an unseren Eindrücken teilhaben.

In letzter Zeit haben Vorarlberger wenig Sonne abbekommen – das kann sich negativ auf die Laune auswirken. Deswegen ist es umso wichtiger, die wenigen Sonnenstunden so gut wie möglich zu nutzen. Neben Skifahren, Snowboarden oder Rodeln gibt es auch eine weniger actionreiche Alternative: ein ausgiebiger Spaziergang im Schnee.