Feldkirch Heinz Bildstein (Präsident Landesgericht ) eröffnete die Ausstellung „Spaziergänge” von Bernhard Amann. „Wir freuen uns sehr das Bernhard Amman unseren Gängen einen so wunderbaren Farbtupfer verleiht. Jedes dieser Bilder spricht für sich und lädt dazu ein, sich Gedanken zu machen was der Künstler uns damit sagen will oder was wir darin sehen wollen“, freut sich Bildstein.

Bernhard Amann malt seit vielen Jahren im ARTelier Vorderland in Rankweil. “Ich male sehr gerne. Wichtig beim Malen ist das man sich Zeit nimmt und gerade bei dieser speziellen Technik ist es wichtig das am Schluss die Farbe gleichmäßig verteilt wird“, erklärt er.

„Spaziergänge: Ich male meine Gedanken – wo ich war, welche Leute ich getroffen habe, wie die Berge und die Bäume sind und der Wasserfall! Und ich schaue was die Leute anhaben – Bikini, Badehosen und Morgenmantel male ich, weil sie schön sind“, so der Künstler.

Kuratiert wurde die aktuelle Ausstellung abermals vom bekannten Vorarlberger Künstler Harald Gfader. Unterstützt wurde er von Christine Lingg. Das Vernissage-Publikum spendete großen Applaus, sowohl für die ausgestellten Werke als auch für den anwesenden Künstler. Unter den Gästen waren unter anderem Vorsteher der Geschäftsstelle Thomas Rudigier, Elisabeth Fischnaller ARTelier Götzis, Luzia Amann (Jupident), Lukas Moll und Norbert Strasser (Leiter Werkstätte Rankweil). LOA

Dauer der Ausstellung:

17.Oktober 2017 bis 29. Juli 2018 Öffnungszeiten der Ausstellung: Montag bis Freitag, 7.30 bis 15.30 Uhr Eine Anmeldung ist unter Tel.: 0 55 22 38 5 10 auch während der Öffnungszeiten