Spaß mit dem Ball für kleine Nachwuchsfußballer

Anmeldestart für das Sommerfußball-Camp auf der Birkenwiese.

Im Zuge des Dornbirner Sportsommers bietet die Sportabteilung der Stadt Dornbirn in Zusammenarbeit mit Dornbirner Nachwuchstrainern und Unterstützung der Dornbirner Sparkasse in den Ferien wieder das beliebte Fußballcamp für Nachwuchsfußballspieler und Spielerinnen der Jahrgänge 2005 bis 2011 an. Unter dem Motto „morgens Fußball und nachmittags Ferien“ sind alle sportbegeisterten Kids herzlich eingeladen.