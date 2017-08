Spaß beim Sommerabenteuer in den Achauen

Dornbirn (EH) Damit die Langeweile in den Ferien erst gar nicht Einzug hält, bietet der Dornbirner Familiensommer jedes Jahr eine Menge Freizeitspaß. Im Angebot vertreten war auch das ELKI-Sommerfitness-Programm. ELKI nennt sich der Sportverein für Eltern-Kind-Turnen, das während des Schuljahres in der Turnhalle stattfindet. Eine muntere Kinderschar begab sich auf Abenteuersuche in den Achauen.. Entlang des Ufers gab es vieles zu entdecken. In der Zwischenzeit wurde auch der Schatz gefunden, ein Schneckenhaus, das im Gebüsch gut getarnt war. Bunt bemalte Steine wiesen den Weg durch das seichte Wasser zum Versteck. „Unsere Ziele sind neben den sportlichen Aktivitäten das Entdecken und Erforschen der Pflanzen und Tierwelt in freier Natur“, lautet die Philosophie der Vereinsleitung. „Aber auch gemeinsames Basteln, Werkeln und einfach Spaß haben, sind uns wichtig“, sagt Waltraud Schwenter, Leiterin des ELKI-Sommerfitness-Angebots, die von Nadine und Ronja bei der Obhut der vier- bis sechsjährigen Kinder unterstützt wurde. Als Abschluss der Abenteuerwoche gab es eine Stockbrot-Grillpartie am Lagerfeuer.