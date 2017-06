Sparschwein lacht seit 1842

Feldkirch. (etu) Die Sparkasse Feldkirch prägte die Montfortstadt in den vergangenen 175 Jahren fundamental. Vergangenen Samstag wurde zum großen Familienfest geladen. Als Jubiläumsprogramm war im Festzelt für Bewirtung und Programm gesorgt: Münzenstanzen, Kinderschminken, der Pantomime Thiemo Dalpra sorgte für Spannung und in der Sparkasse war eine geschichtsträchtige Ausstellung aufgebaut. Während die einen Gäste am Sparkassenplatz das Fest genießen konnten, hatten die Organisatoren für die kleineren Gäste Spiel und Spaß im Gymnasiumhof beim Montforthaus vorbereitet. Die „Sparefrohe Olympiade“ mit fünf Stationen wie Torwandschießen, Lava Parcours oder Eimerzielwerfen kam bei jungen Sparfüchsen besonders gut an. Auch Kutschenfahrt und Hüpfburg waren Publikumsmagneten. Für musikalische Unterhaltung sorgten „s’ 8er Blech“ des MV Altenstadt und die Musikschule Feldkirch.