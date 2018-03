Sparkasse Sportgemeinschaft auf Erfolgskurs

Die Sportgemeinschaft Götzis ist aus der Vereinslandschaft in der Marktgemeinde nicht mehr wegzudenken. Der erste Turnsportverein wurde im Jahre 1889 gegründet.

Götzis Am 6. Juli 2008 wurde in der Kulturbühne AmBach die Sportgemeinschaft Götzis gegründet. Die beiden traditionsreichen Götzner Turnsportvereine TS Götzis und TS Jahn Götzis sowie der Leichtathletikverein LG Götzis 07 (vormals LG Montfort) schlossen sich zur Sportgemeinschaft Götzis zusammen.

„Es war dies die größte Fusion von Vereinen in Götzis. Nach über hundert Jahren der Trennung haben sich die Sportvereine im Juli 2008 zu einer Sportgemeinschaft vereinigt, “ freut sich der heutige Götzner Bürgermeister Christian Loacker. Die Verantwortlichen aller drei Vereine hatten erkannt, dass die Herausforderungen in Zukunft gemeinsam besser bewältigt werden können. Wertvolle Arbeit wird in der Betreuung der Kinder und Jugendlichen geleistet. Viele Funktionäre opfern unzählige Stunden ehrenamtlich, um den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle und bewegende Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Zu den ersten erfolgreiche Sportlerinnen und Sportlern von Anfang an zählen neben Renate Ursella (Speerwurf Rekordwerferin) auch Ewald Heinzle (erster männlicher Staatsmeister im Geräteturnen), Rita Loacker-Berchtold (erste weibliche Staatsmeisterin im Geräteturnen) und Liane Stoppel-Ender (Mehrfachstaatsmeisterin). Hans Aberer, Johann Wolfgang und Wolfgang Berchtold waren damals die ersten Götzner Leichtathleten, die einen Staatmeistertitel errungen hatten. Mittlerweile verfügt die Sportgemeinschaft über viele verschiedene Sparten wie Leichtathletik, Geräteturnen, Rhythmische Gymnastik und Zurcaroh.

Derzeit das größte Problem für die Sportgemeinschaft stellt eine fehlende Sporthalle für die 800 Mitglieder dar. „Rund 600 aktive Sportlerinnen und Sportler trainieren momentan in zwei Turnhallen. Wir suchen nach einer zeitgemäßen Lösung – vor allem weil beide Turnhallen in die Jahre gekommen sind und renoviert werden müssten, “ informiert Wolfgang Berchtold. Es sollte in Zukunft eine gemeinsame Halle zur Verfügung stehen, die auch Trainingsstätte für andere Sportvereine werden soll. „Wir hoffen, dass die Gemeinde Götzis und das Land Vorarlberg uns in diesem Projekt tatkräftig finanziell unterstützen wird“, so Berchtold. Ein weiterer Schwerpunkt der Sportgemeinschaft soll das Entgegenwirken in Bezug auf die Bewegungsarmut der Kinder und Jugendlichen sein. „Wir wollen die Bewegung außerhalb der Unterrichtszeiten auf breiter Ebene mit entsprechenden Angeboten unterstützen. Damit die Jugendlichen weniger Zeit mit Handy und Smartphone verbringen und mehr im Sport soziale Anerkennung, ein hohes Selbstwertgefühl, Ausdauer und Belastbarkeit des eigenen Körpers finden, “ bemerkt Wolfgang Berchtold, selber ehemaliger Leistungssportler. VER