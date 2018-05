Sparkasse Schülerliga-Finale wirft Schatten voraus

Kurz vor dem 43. Vorarlberger Schülerliga Fußball-Endspiel in Feldkirch präsentiert das Schulsportreferat Vorarlberg und die Stadt Feldkirch mit den Sponsoren die neuen Infos zur Großveranstaltung.

Die Stadt Feldkirch feiert heuer ihr 800-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass findet das traditionelle Sparkasse Schülerliga Fußball Finale am 30. Mai in Feldkirch statt. Das 43. Schülerliga Fußball Finale wird vom Schulsportreferat im Landesschulrat in Zusammenarbeit mit den Vorarlberger Sparkassen und der AGM Schulfußball organisiert und durchgeführt. Weitere wichtige Partner sind heuer die Stadt Feldkirch, der Vorarlberger Fußballverband, Sparkasse FC Blau Weiß Feldkirch und Alpla. Aus diesem Anlass möchten wir am Donnerstag, den 17. Mai 2018, um 10.00 Uhr in der Sparkasse der Stadt Feldkirch (Sparkassenplatz 1, 1. Stock) die Vorarlberger Medien über diese sehr bedeutende Schulsportveranstaltung informieren.