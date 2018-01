Sparbuch passé: Erlebnisausstellung soll Alternativen verständlich machen

Das Sparbuch ist nach wie vor die beliebteste Sparform der Österreicherinnen und Österreicher – auch wenn es derzeit keine Erträge bringt. Dennoch - andere Anlageformen werden meist mit Skepsis betrachtet. Um diese Hemmschwelle abzubauen, lädt die Volksbank Vorarlberg zur "Erlebnisausstellung Finanzanlage" ein.

In der Volksbankfiliale in Dornbirn-Schoren können Besucher spielerisch erleben, wie sich die verschiedenen Spar-Formen auswirken. “Um bereits junge Menschen übers richtige Sparen zu informieren, haben wir mehr als 100 Schulklassen zu Führungen eingeladen,” beschreibt Vorstandsvorsitzender Gerhard Hamel die Idee der Ausstellung.

Rund 14 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens werden von den Österreichern im Schnitt jährlich zur Seite gelegt. Damit zählen sie zu den Weltmeistern im Sparen. Die beliebteste Form ist dabei noch immer das Sparbuch. Obwohl sich das Geld darauf nicht reduziert, ist es am Ende des Jahres weniger wert. Schuld daran ist die hohe Inflationsrate gegenüber dem geringen Zinssatz. Für den gleichen Betrag kann man sich weniger leisten als im Jahr zuvor.

Dieser Zusammenhang zwischen Inflation und Zinssatz sowie andere Aspekte der Finanzwelt stellt die Erlebnisausstellung der Volksbank Vorarlberg einfach verständlich dar. “Die Ausstellung lässt begreifen, was theoretisch kaum zu erklären ist. Komplexe Zusammenhänge werden interaktiv erklärt und so verständlich gemacht”, erklärt Filialleiter Wolfgang Fend.

Spielerische Möglichkeiten

Die Ausstellung richte sich an alle Altersstufen. Die Ausstellung bietet die Möglichkeit, verschiedene Anlageformen spielerisch auszuprobieren. Durch Betätigen von Schaltern, Knöpfen und Displays werden die Auswirkungen auf das Geld anschaulich dargestellt. Dinge werden in Bewegung gesetzt und abstrakte, mathematische Vorgänge werden sofort in Ergebnissen sichtbar gemacht.