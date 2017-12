Spar Röthis erstrahlt in neuem Glanz

Nach sechs wöchiger Umbauphase eröffnet der Spar-Markt Röthis mit einem neuen Konzept wieder.

Röthis Rechtzeitig zum Weihnachtseinkauf öffnet der Spar-Markt in Röthis nach einer sechswöchigen Umbauphase seine Pforten wieder. Am 19.12. präsentierte Spar-Marktleiter Bernhard Metzler und sein Team das neu umgebaute Geschäft mit dem neuesten Standard, einem neuen Sortiment und einem neuen Geschäftssystem. Vor allem regionale Produkte aus dem Bregenzerwald bestimmen das neue Sortiment. Dazu zählen nicht nur Eier, Brot und Käse, sondern auch Joghurt- und Topfenspezialitäten. „Das neue System zielt darauf ab, schnell und unkompliziert den Einkauf tätigen zu können. Dabei stellt der Frischebereich am Eingang des Ladens das Herzstück dar“, informiert Filialleiterin Julia Lenz. „Das vergleichsweise kleine Geschäft lädt trotz des neuen Systems dazu ein, sich im hinteren Teil des Ladens zu unterhalten und in Ruhe den Einkauf zu tätigen, dies schafft ein sehr familiäres Einkaufsklima“, ist Julia Lenz überzeugt. Das gesamte Team blieb während des Umbaus erhalten und startet mit neuer Motivation in den Verkaufsalltag. SAR