SPAR-Markt Nenzing zeigt großes Herz

Das Team des SPAR-Supermarkts in Nenzing engagiert sich für den guten Zweck: Die Spendenaktion wurde von Marktleiter-Stellvertreterin Melanie Burger ins Leben gerufen. Für jede Spende erhielten alle SPAR-Kundinnen und Kunden ein SPAR Natur*pur Bio-Produkt gratis. Insgesamt 1.042 Euro wurden gespendet und konnten an Gerhard Hummer übergeben werden, der im Mai 2016 bei der Schießerei in Nenzing schwer verletzt wurde. Hummer ist seitdem vom Kopf abwärts gelähmt. Mit der Spendensumme wird ein Teil des dringend notwendigen elektrischen Rollstuhls finanziert.