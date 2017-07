SPAR-Markt in Watzenegg neu eröffnet

Mit einem großen Fest am Samstag, 1. Juli eröffnete der neue SPAR-Markt in Watzenegg. Der ehemalige ADEG-Markt wird von Werner Schwendinger und seinem Sohn Stefan als echter Familienbetrieb geführt. Der beliebte Nahversorger punktet mit einem Vollsortiment an Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Brot und Backwaren von der Bäckerei Luger, TANN-Frischfleisch in der gewohnten AMA-Qualität, Wurst und Käse in Selbstbedienung sowie heimische und internationale Obst- und Gemüsespezialitäten zum SPAR-Preis erfüllen fast jeden Kundenwunsch. Eine Besonderheit bilden die Teigwaren aus der hauseigenen Produktion, die den Sortimentsmix von Markenartikeln und SPAR-Eigenmarken noch ergänzen.

Die Sommer-Öffnungszeiten, Montag bis Freitag von 6:30 bis 12:15 bzw. 17:00 bis 19:00 Uhr und Samstag von 6:30 bis 12:15 Uhr laden zu einem Einkaufsbummel oder einem gemütlichen Getränk in der Kaffee-Ecke im neuen SPAR-Markt Schwendinger herzlich ein.