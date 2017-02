Spannungen in Bosnien um Völkermord-Klage gegen Serbien

Izetbegovics Vorgehen sorgt für Spannungen - © APA (AFP)

Die bosnische Politik bleibt in den ethnischen Konflikten der 1990er Jahre verfangen. Jüngster Anlass ist ein vom bosniakischen Mitglied im Staatspräsidium, Bakir Izetbegovic, beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag eingebrachter Antrag zur Revision eines zehn Jahre alten Urteils, wonach Serbien nicht direkt am Völkermord in Srebrenica beteiligt gewesen sei.