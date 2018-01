Spannung pur und viele Tore

Das 17. Int. Alge Elastic Hallenturnier des FC Lustenau 07 war ein Fest für Fußball-Fans.

Lustenau. Toller Nachwuchs-Fußball begeisterte vergangenes Wochenende drei Tage lang die Zuschauer in Lustenau. „Die Mannschaften haben richtig guten, rassigen Fußball geboten. Knappe Ergebnisse, Hochspannung und viele Tore,“ so das gleichlautende Resümee der zufriedenen Organisationschefs Robert Ruault und Julian Regittnig. Und Robert Ruault fügte hinzu: „In einigen Gruppen hatten wir richtige Finalspiele, in denen der Turniersieg in der letzten Runde ausgetragen wurde. Das hat für ungemein viel Spannung gesorgt.“