Spannendes Rennen um beliebteste Autos: Leser stimmen ab

Auch in diesem Jahr wird es spannend. Das zeigen die ersten Trends der aktuellen Abstimmung. In praktisch allen zehn Kategorien zeichnen sich Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel „Beliebtestes Auto der Vorarlberger“ ab. Und Audi scheint auch in diesem Jahr in der Gunst der Leser hoch im Kurs zu stehen. Die Marke mit den vier Ringen liegt gleich in mehreren Kategorien knapp vor den Mitbewerbern.

Tiguan bei SUV vorne

Im Boom-Segment Sport Utility Vehicle (SUV), der „Trendsetter-Kategorie“, führt mit dem VW Tiguan ein Modell nach den ersten Abstimmungstagen, das auch bei den Zulassungen im Handel klar die Nase vorne hat. Allerdings hat der Bestseller aus Wolfsburg mit dem Peugeot 3008 einen hartnäckigen Verfolger, der nur wenige Stimmen hinter dem VW liegt. Auf den Plätzen drei und vier in einem der wichtigsten Fahrzeugsegmente finden sich mit dem Mazda CX-3 und dem Jeep Renegade ebenfalls aussichtsreiche Kandidaten für einen Award.

Ein knappes Rennen zeichnet sich auch bei den E-Modellen ab, wo Tesla derzeit noch die Nase vorne hat. VW e-Golf und BMW i3 sind dem Elektro-Pionier aus Kalifornien allerdings dicht auf den Fersen. Ähnlich spannend dürfte der Ausgang im Rennen um die Krone bei den Sportautos werden, wo der Audi TT einen knappen Vorsprung vor dem Porsche 911 und Jaguar F-Pace hält.

Audi liegt zum Abstimmungsstart auch in den Kategorien „Die Mittelgroßen“ mit dem A4, „Die Kompakten“ mit dem A3, „Die Großen“ mit dem A6 und „Die Geländegängigen“ mit dem Q7 vorne. Allerdings sind auch in diesen Kategorien noch längst keine Vorentscheidungen gefallen. Im Gegenteil: Mit dem VW Passat und Skoda Octavia (gegen Audi A4), dem VW Golf und der Mercedes-Benz A-Klasse (gegen Audi A3), dem Volvo V90 und Porsche Panamera (gegen Audi A6) und dem Land Rover Discovery und Alfa Romeo Stelvio (gegen Audi Q7) stehen weitere Anwärter auf den Kategoriensieg in Wartestellung. Ohne Audi läuft das Rennen um den Kategorien-Award bei den Kleinwagen, wo mit dem VW Polo ein kleiner Wolfsburger die Nase vorne hat. Ihm folgen dicht auf den Fersen der Fiat 500 und Mini.

Wahl läuft noch bis 18. Oktober: Preise zu gewinnen

Die Wahl zum beliebtesten Auto der Vorarlberger in zehn Kategorien läuft noch bis 18. Oktober. Bis dahin haben Leserinnen und Leser der VN sowie User von VOL.at die Chance, mit ihrer Teilnahme einen attraktiven Preis zu gewinnen. So werden unter anderem ein Gutschein für das Viersterne-Superior-Hotel alpina zillertal (3 Übernachtungen, 2 Erwachsene, 1 Kind), ein Hubschrauberflug der Firma Wucher Helikopter sowie Gutscheine der Falba Stuba in Laterns verlost. Mitmachen lohnt sich!

Abstimmen auf:

autodesjahres.vol.at