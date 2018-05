Spannendes Bahnengolf-Landesmeisterschaft Finale

Die besten Bahnengolfer stellten Ihr Können unter Beweis.

Derzeit gibt es in Vorarlberg sieben Vereine die aktiv an den Turnieren teilnehmen. In Klaus sind es derzeit 20 Aktive die immer wieder an den Start gehen. „Wir freuen uns über jedes neue Vereinsmitglied, vor allem die Jugendarbeit ist uns sehr wichtig“, betont Rosmarie Jagschitz, Präsidentin des Vlbg. Bahnengolfverband.