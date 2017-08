Spannender BMX-Vereinscup

Über 40 Riders standen am Gate. Auf den Plätzen im A-Finale folgten Michael Lerch sowie die Nachwuchsfahrer Annika Jäger, Janik Nohr, Luca Fercher und Raphael Nachbaur. Das B-Finale entschied Leo Hugl, das C-Finale John Ludescher, das D-Finale Heimo Burtscher und das E-Finale Samuel Meyer für sich. In der Gesamtwertung hat Andre Dutczak mit diesem Sieg die Spitze übernommen, er führt vor Noah Muther, Frederick Ender, Luca Fercher, Fabian Caser, Valentin Muther, Adrian Dovjak und Alfred Hugl. Der 5. und letzte Lauf des BMX-Vereinscup findet am Freitag, den 29.09.2017 statt.

Im Anschluss an den Finallauf wird im BMX-Clubhaus die Preisverteilung der Gesamtwertung abgehalten. BMX-Infos: www.bmx-bludenz.at