Spannende Präsidentenwahl in Slowenien

In Slowenien findet am Sonntag die zweite Runde der Präsidentenwahl statt. Amtsinhaber Borut Pahor (54) geht als Favorit in die Stichwahl, hat den Sieg aber noch nicht in der Tasche. Laut den jüngsten Umfragen liegt Pahor nur noch knapp vor seinem Herausforderer, dem Lokalpolitiker und Ex-Comedian Marjan Sarec (39). Ein Sieg des parteilosen Newcomers wird nicht ausgeschlossen.

Entscheidend für das Ergebnis am Sonntag wird die Wahlbeteiligung sein, die in der ersten Runde vor drei Wochen mit 44,2 Prozent bereits einen historischen Tiefststand erreichte. Experten gehen davon aus, dass sie in der Stichwahl noch niedriger ausfallen könnte. Sarec hatte im Wahlkampf gekonnt die Anti-Establishment-Karte gespielt und tiefgreifende Veränderungen des politischen Systems angekündigt. Pahor der sich jüngst noch selbst als “positiver Populist” bezeichnet hatte, warf seinem Herausforderer deswegen “Populismus” vor. Die Wahllokale sind von 07.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, aussagekräftige Ergebnisse dürfte es schon zwei Stunden später geben.