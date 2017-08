Spannende Ferienwoche in der Knusperhütte

Götzis.(loa) Eine Woche lang waren die Kinder und Jugendlichen in der frischen Bergluft in Schnepfau und erlebten tolle Tage mit Gleichgesinnten aus dem ganzen Ländle.

Es war eine unbeschwerte, spannende und abwechslungsreiche Woche mit einem vielseitigen Wochenprogramm bei dem für jeden was dabei war“, freut sich Projektleiterin Heidi Rauch.

Neue Freundschaften wurden geschlossen und die Teilnehmer konnten in eine Welt voller Spiel, Spaß und Freude eintauchen. Trampolinspringen, Traktorfahren, basteln und malen das stand jeden Tag auf dem Programm.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten viele Ausflüge in die nähere Umgebung gemacht werden. Ein Highlight war sicher die Fahrt mit dem Wälderbähnle. „Mir hat es sehr gut gefallen, vor allem das Grillen und Trampolinspringen, ich komme nächstes Jahr sicher wieder“, berichtet Fabian.

„Ich war sehr gespannt auf diese Woche. Ich konnte mir noch nicht recht vorstellen, was da alles passiert. Jetzt kann ich sagen: es war ein Traum. Die Kinder und wir waren ein tolles Team und ich werde jedes einzelne Kind vermissen“, so Manuela Greber die das erst Mal als Betreuerin mit in der Ferienwoche war.

Am Sonntagmittag konnten die Eltern ihre Kinder abholen und nicht nur mit der Lautsprache auch mit Gebärden wurde den Eltern berichtet. Eine kunterbunte, fröhliche Woche war zu Ende. „Ein großes Danke an die tollen Betreuer und die GrECo Foundation für die finanzielle Unterstützung. Nicht nur unser Kinder hatten eine tolle Woche auch wir Eltern kennten entspannen und freuen uns jetzt wieder umso mehr auf unsere „Sonnenscheine“, so die Eltern.