Spannende Einblicke beim Unternehmerabend in Altach

Altach.(loa) In gemütlicher Atmosphäre konnten sich die Geschäftsführer und Firmeninhaber der Altacher Unternehmen kennenlernen, miteinander austauschen und vernetzen. Vizebürgermeister Franz Kopf und Landtagspräsident Harald Sonderegger begrüßten die zahlreich erschienen Gäste.

Besichtigung der Firma David Fussenegger vor Ort

David Fussenegger gründete sein Unternehmen im Jahre 1832 und wurde im Frühjahr 2011 an die beiden Geschäftsführer Jürgen Spiegel und Gottfried Wohlgenannt übergeben. Rund um das Naturprodukt Baumwolle entstehen in der hauseigenen Kreativ-Werkstatt jedes Jahr neue Kollektionen, in denen Trends und Visionen in kuschelige Decken und textile Accessoires verwandelt werden.

UnternehmerInnen die sich den Abend nicht entgehen ließen waren unter anderem: Monika und Franz Bischof (Dorf Vinothek Altach), Verkaufsleiter Firma David Fussenegger Thomas Griessmayer, Knünz Susanne, Ewald Hämmerle, Firma techrep, Melanie und Gerson Ferstl – Immobilien, Ferdinand Eberle vom Wirtschaftsausschuss und Bürgermeister Gottfried Brändle.

Das Team von Mike Häfele, Café Grubwieser Altach, verwöhnte mit kulinarischen Leckerbissen. Wovon sich Elke und Arno Riedmann (Adeg Riedmann), Markus Giesinger sowie Günter und Regina Sandholzer von Amsa Verpackungen überzeugen konnten.

“Ein gelungener Abend, mit vielen neuen Einblicken und ein tolles Ambiente um sich zu vernetzen, “mit reda kond d`Lüt zem” und die Kaufkraft bleibt in Altach”, so das Resümee vieler UnternehmerInnen.