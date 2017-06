“Spanischer Nobelpreis” für die Europäische Union

Die EU - eine Erfolgsgeschichte für den Frieden - © APA (AFP)

Die Europäische Union wird in diesem Jahr mit dem renommierten spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Eintracht ausgezeichnet. “Die Europäische Union hat die längste Zeitspanne des Friedens im modernen Europa geschaffen und dazu beigetragen, Werte wie Frieden, Menschenrechte und Solidarität in der Welt einzuführen und zu verbreiten”, teilte die Jury am Mittwoch mit.