Mitarbeiter von Kataloniens Vize-Regierungschef festgenommen

Die Lage in Katalonien spitzt sich zu - © APA (AFP)

Eineinhalb Wochen vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat die spanische Polizei am Mittwoch mehrere Ministerien der Regionalregierung in Barcelona durchsucht. Dabei wurden insgesamt zwölf Menschen festgenommen, darunter auch der engste Mitarbeiter des stellvertretenden Regierungschefs der Region, wie mehrere spanische Medien berichteten.