Muguruza und Venus Williams in Wimbledon im Halbfinale

Muguruza besiegte die Russin Swetlana Kusnezowa 6:3,6:4. Wiliams setzte sich gegen Jelena Ostapenko aus Lettland 6:3,7:5 durch. Ebenfalls im Semifinale steht die Britin Johanna Konta und Magdalena Rybarikova aus der Slowakei.

Pliskova wird neue Nummer 1

“Gastgeberin” Konta bezwang die Rumänin Simona Halep 7:6(2),6:7(5),4:6. Halep hat damit den Sprung auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste verpasst. Nun ist klar, dass die Tschechin Karolina Pliskova in der kommenden Woche Angelique Kerber als Weltranglisten-Erste ablöst.

Die 29-jährige Kerber war am Montag im Achtelfinale gegen die Spanierin Garbine Muguruza ausgeschieden. Konta ist die erste britische Tennisspielerin im Wimbledon-Halbfinale seit Virginia Wade im Jahr 1978. Dort trifft sie am Donnerstag auf die fünffache Wimbledonsiegerin Venus Williams.

Die US-Amerikanerin erreichte mit einem Sieg in ihrem 100. Wimbledon-Match das Halbfinale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in London. 20 Jahre nach ihrem Debüt setzte sich die fünffache Turniersiegerin am Dienstag gegen die Lettin Ostapenko 6:3,7:5 durch. Gegen Konta kämpft sie um ihr neuntes Endspiel nach 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 und 2009. Venus Williams ist die älteste Halbfinalistin in Wimbledon seit der damaligen Finalistin Martina Navratilova 1994.

Rybarikova sorgt für Überraschung

Für Muguruza geht es gegen die Slowakin Magdalena Rybarikova um den Finaleinzug. Die im Vorjahr bereits in der zweiten Wimbledon-Runde ausgeschiedene Spanierin wird am nächsten Montag in der Weltrangliste in die Top Ten zurückkehren. “Es bedeutet mir sehr viel, hier wieder im Halbfinale zu sein”, erklärte Muguruza in einer ersten Stellungnahme gegenüber dem Fernsehsender Sky. “Vor zwei Jahren war das hier mein Durchbruch.”

Rybarikova hat am Dienstag das Damen-Halbfinale komplettiert. Sie setzte sich 6:3,6:3 gegen die US-Amerikanerin Coco Vandeweghe durch. Die Partie war wegen Regens unterbrochen und unter dem geschlossenen Dach des Center Courts zu Ende gespielt worden.

