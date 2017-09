Spanierin ist laut DNA-Tests nicht Salvador Dalís Tochter

Bei einem positiven Ergebnis hätte Abel einen Anteil am beträchtlichen Erbe des Künstlers erstreiten können. “Die DNA-Tests beweisen, dass Pilar Abel nicht Dalos Tochter ist”, teilte die Stiftung mit. Vor gut eineinhalb Monaten waren die DNA-Proben direkt aus dem Sarg Dalis in dem Museum in Katalonien entnommen und anschließend zur Untersuchung nach Madrid geschickt worden.

Mutter soll Liebschaft mit Künstler gehabt hab

Die Salvador-Dali-Stiftung war erfolglos gegen die Entscheidung einer Richterin vorgegangen, die bereits Ende Juni die DNA-Tests angeordnet hatte. Abel hatte schon vor mehreren Jahren einen Antrag auf einen Vaterschaftstest eingereicht. Ihren Angaben zufolge hatte ihre Mutter eine Liebschaft mit dem Künstler.

Erbe auf 136 Millionen Dollar geschätzt

Das Erbe Dalis wurde in seinem Todesjahr 1989 auf 136 Millionen Dollar geschätzt, der Wert dürfte seither deutlich gestiegen sein. Aktuell gehört das gesamte Erbe dem spanischen Staat und wird von der Dali-Stiftung verwaltet.

Dali hatte keine Kinder

Der Surrealist Dali wurde 1904 in Figueres geboren und starb dort im Alter von 84 Jahren. Seine Ehefrau, die “Gala” genannte Russin Elena Iwanowa Diakonowa, war jahrzehntelang als Muse an seiner Seite. Kinder hatte das Paar keine.

(APA/ag.)