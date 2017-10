Spaniens Nationalfeiertag von Katalonien-Krise überschattet

Wie geht es weiter mit Spanien und Karalonien? - © APA (AFP)

Wegen der Katalonien-Krise begeht Spanien seinen Nationalfeiertag am Donnerstag in einem Klima großer Unsicherheit. Die Zeitung “El Mundo” sprach von “der größten Herausforderung der vergangenen vier Jahrzehnte” für das Land. Während in Madrid eine große Militärparade unter Teilnahme von König Felipe VI. geplant ist, sind die Augen der Regierung nach Barcelona gerichtet.