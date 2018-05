Spaniens Liga-Finish im Zeichen des Abschieds von Iniesta

Der Kehraus in der spanischen Fußball-Liga steht ganz im Zeichen des Abschieds von Andres Iniesta. Der 34-Jährige trägt am Sonntag im Heimspiel gegen Real Sociedad zum letzten Mal die Dress des FC Barcelona, zu seinen Ehren ist im Camp Nou eine gewaltige Choreografie geplant.

Mit der Nationalmannschaft gewann Iniesta auch dank seines Final-Siegestores die Weltmeisterschaft 2010 sowie die Europameisterschaften 2008 und 2012. Bei der anstehenden Endrunde in Russland könnte der nächste Triumph folgen. In dieser Saison ergatterte Iniesta mit Barcelona Meisterschaft und Cup. Als Wermutstropfen bleiben das Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen AS Roma und das vorwöchige 4:5 bei Levante – dadurch verpassten die Katalanen die historische Chance, eine komplette Liga-Spielzeit ohne Niederlage zu beenden.