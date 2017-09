Spanien spazierte weiter gen Russland – Vierkampf in Pool I

Spanien feierte ein 8:0-Schützenfest gegen Liechtenstein - © APA (AFP)

Spanien hat in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft in Liechtenstein den erwarteten Sieg eingefahren. Nach einem 8:0 (4:0) halten die Iberer nach acht Spieltagen in der Gruppe G bei 22 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 32:3. Italien kam zu Hause gegen Israel zu einem 1:0 (0:0) und hat weiter drei Zähler Rückstand auf die Iberer.