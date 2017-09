Spanien nach Sieg gegen Italien vor Qualifikation für WM

Spanien ließ Italien keine Chance - © APA (AFP)

Die Fußball-Nationalmannschaft von Spanien hat am Samstag einen Riesenschritt Richtung Weltmeisterschaft 2018 in Russland gemacht. Die “Furia Roja” besiegte Italien in Madrid völlig verdient 3:0 und liegt in Gruppe G nach sieben Spielen mit 19 Punkten drei Zähler vor der “Squadra Azzurra”. Reals Isco brachte die groß aufspielenden Iberer mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße.