Spanien holte in Frauen-WM-Quali 2:1-Zittersieg in Serbien

Die Generalprobe von Spanien für den Schlager in der Frauen-Fußball-WM-Qualifikation gegen Österreich am kommenden Dienstag (20.15 Uhr) auf Mallorca ist gerade noch geglückt. Der EM-Viertelfinalist kam am Freitag dank eines Last-Minute-Treffers von Patricia Guijarro in der 91. Minute zu einem 2:1-Zittersieg in Belgrad gegen Serbien und gewann damit auch sein zweites Gruppe-7-Spiel.

Die Spanierinnen liegen damit vor dem direkten Duell mit der ÖFB-Auswahl aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Spitze. Das Team von Trainer Jorge Vilda, das Österreich bei der EM in den Niederlanden im Viertelfinale nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen unterlegen war, ging durch Jennifer Hermoso früh in Führung (13.). Nach dem Ausgleich von Nevena Damjanovic (78.) bewahrte Guijarro den Favoriten gerade noch vor einer Blamage.

Österreich hatte in Serbien im ersten Gruppenspiel deutlich 4:0 gewonnen, am Donnerstag gab es in Maria Enzersdorf ein ungefährdetes 2:0 gegen Israel.