Spanien berät über Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien

Rajoys Regierung will konkrete Schritte beschließen - © APA (AFP)

Der spanische Ministerrat ist zu Beratungen über Zwangsmaßnahmen zur Beendigung der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien zusammengekommen. Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy will am Samstag in Madrid konkrete Schritte beschließen.