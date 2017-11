Spätherbstliche Töne in Sulz

Schützenmusik lud zum traditionellen Herbstkonzert

Sulz. Wenn der Schützenmusikverein Sulz zum alljährlichen Herbstkonzert einlädt, dann strömen die Zuhörer stets verlässlich zum musikalischen Highlight. So verwunderte es kaum, dass der Mehrzwecksaal in der Volkschule Sulz aus allen Nähten platzte, es mussten sogar noch zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden. Auch Bürgermeister Karl Wutschitz ließ sich diesen Leckerbissen nicht entgehen und war am Beginn vom Auftritt der Jugendmusik, wie allen Anderen auch, mehr als nur begeistert. Vier Jungmusikanten, Alina Erath, Mathias Prenn, Raphael Prenn und Jenny Lampert wurden für ihre Leistungen verdient mit den entsprechenden Leistungsabzeichen ausgezeichnet.

Nach dem erfolgreichen Nachwuchs präsentierte dann die Schützenmusik ihr Können und der ganze Verein durfte sich auch über die Ehrung einiger langjähriger Mitglieder freuen. Obmann Andreas Bechter durfte drei langjährige Musikanten auszeichnen. So erhielt Bruno Bonmassar für 40 Jahre Mitgliedschaft die Verdienstmedaille in Gold. Für 25 Jahre Vereinstreue wurden Elke Müllner und Roman Bischof zu Ehrenmitgliedern ernannt. Müller ist zudem die erste Frau in der Vereinsgeschichte, die die Verdienstmedaille in Silber verliehen bekam. Neben, Urkunde und einem Essengutschein, wurden auch die Ehepartner mit einbezogen und bekamen von den Geehrten selbst, jeweils Blumen überreicht.