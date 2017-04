Späte Tore halfen Chelsea gegen Tottenham ins FA-Cup-Finale

Die "Blues" bejubelten den Endspiel-Einzug - © APA (AFP)

Liga-Spitzenreiter Chelsea hat sich im Halbfinale des FA-Cups gegen Tottenham mit viel Mühe durchgesetzt. Die “Blues” gewannen am Samstag im Londoner Wembley-Stadion gegen den Premier-League-Zweiten mit 4:2, obwohl Tottenham ohne ÖFB-Verteidiger Kevin Wimmer in vielen Belangen die bessere Mannschaft war. Nemanja Matic sorgte in der 80. Minute mit einem Weitschuss ins Kreuzeck für die Entscheidung.