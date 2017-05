SpaceX befördert Satelliten ins All

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat am Montag einen Inmarsat Kommunikationssatelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Mit mehr als 6 Tonnen Gewicht war es die bisher schwerste Fracht, die eine Rakete vom Typ “Falcon 9” bisher beförderte. Die Rakete hob am Montagabend vom Kennedy Space Center in Florida ab und setzte kurz darauf den Satelliten für das britische Kommunikationsunternehmen aus. Der Satellit soll für eine High Speed Internet Verbindung sorgen.

Kosten um das Hundertfache senken

SpaceX hatte Ende März erstmals eine Rakete wiederverwendet. Die Firma des Tesla-Gründers Elon Musk will erreichen, dass die Raketen innerhalb von 24 Stunden nochmal starten können. So sollen die Kosten um das Hundertfache gesenkt werden.

(reuters)