Sozialversicherung: Pläne für Ludwig "nicht sinnvoll"

Der neue Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat im Interview mit der APA harsche Kritik an den Regierungsplänen zu einer Reform der Sozialversicherung geübt: "Ich halte die angedachten Maßnahmen auf den ersten Blick für nicht sinnvoll." Kontraproduktiv sei etwa, dass man die Möglichkeiten der Gewerkschaften und Betriebsräte zurückdränge.

Denn diese wüssten in besonderem Ausmaß, “was die arbeitende Bevölkerung für unterstützende Maßnahmen braucht”. Es sei ihm ein Rätsel, dass man in der Verwaltung massiv einsparen und gleichzeitig keine Leistungen zurücknehmen wolle. “Das erschließt sich für mich aus mathematischen Grundsätzen heraus schon nicht.” Er werde als Wiener Bürgermeister darauf bestehen, dass die Leistungen aus der Sozialversicherung für die Wiener Bevölkerung nicht reduziert würden: “Wenn das der Fall sein sollte, werde ich mich ganz deutlich zu Wort melden.”

Er sehe derzeit noch nicht den Vorteil einer neuen Bundeseinrichtung (Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK). Denn wenn auch die Einrichtungen in den Ländern bleiben, dann sei er neugierig darauf, “wie man da ein Einsparungspotenzial lukrieren will”. Er vermutet hinter den Plänen ohnehin ganz andere Motive: “Ich trau mich jetzt schon eine Wette abzuschließen, wie dann die Manager in dieser Bundeseinrichtung politisch besetzt werden. Also da werden wir auch ein besonderes Auge darauf haben.”