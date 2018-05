Sozialversicherung: Jetzt äußert sich Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner

Im Grundsatz wohlwollend, aber dennoch zurückhaltend äußerte sich der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zur heute vorgestellten Sozialversicherungsreform der Bundesregierung.

Die SPÖ-Landtagsabgeordnete Manuela Auer sprach in einer Aussendung von “Kassenraub”. Der Aussage des Vizekanzlers, die Verwaltung würde zu viel Geld verschlingen, konnte Auer nichts abgewinnen. “In Vorarlberg werden lediglich 2,5 Prozent der Versicherungsbeiträge in die Verwaltung investiert”, argumentierte Auer. Noch günstiger funktioniere es in keiner anderen Variante.

Von einer Reform, die zulasten der Arbeitnehmer gehe und von der die Arbeitgeber profitieren würden, sprach der burgenländische Gesundheits- und Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) in einer Reaktion. “Die Arbeitnehmer verlieren deutlich an Mitsprache. Welche Verträge sie mit den Kassen bekommen, entscheiden in Hinkunft die Arbeitgeber”, so der Landesrat. Eine Harmonisierung der Leistungen sei zu begrüßen, allerdings scheine es auf eine Nivellierung nach unten hinauszulaufen. Für die Patienten würde dies weniger Leistungen und mehr Belastungen durch neue Selbstbehalte bedeuten. Zu befürchten seien zudem massive Benachteiligungen für den ländlichen Raum.