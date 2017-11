Sozialpreis für Offene Jugendarbeit Hohenems

Mit dem Sozialpreis der Bank Austria werden soziale Initiativen, Organisationen und Vereine mit den Schwerpunkten Kinder und Jugendliche sowie Integration und Migration ins öffentliche Licht gerückt.

Bei der Preisverleihung am Donnerstag, 9. November, in Hohenems gratulierte Landesrätin Katharina Wiesflecker der Offenen Jugendarbeit Hohenems, die mit ihrer Projektreihe “MENSCH” heuer den 1. Platz belegt.

Interesse am “Fremden” wecken

Wiesflecker sprach den Wert des Miteinanders zwischen Sozialbereich und Wirtschaft an und hob die Bedeutung sozialer Arbeitsansätze und Projekte in der Offenen Jugendarbeit hervor: “Die Offene Jugendarbeit schafft es in besonderer Weise, Jugendliche zu beteiligen, kreative Freiräume zu schaffen, sich aber auch mit dem Kritischen, Unangenehmen, Konfliktträchtigen auseinanderzusetzen. Sie entwickelt eine integrative Kraft als Gegenmodell zu Abgrenzung und Ausgrenzung.”