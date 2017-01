Sozialpartner warnen erneut vor Gang in Neuwahl

Sozialpartner warnen die Regierung - © APA

Die Sozialpartner haben am Freitagabend erneut vor dem Gang in Neuwahlen abgeraten. Wer immer von den Regierenden Neuwahlen auslösen würde, “hätte den Zorn der Bevölkerung zu befürchten”, sagte Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl bei einem gemeinsamen Interview mit Gewerkschaftsbund-Präsident Erich Foglar in der “ZiB 2” des ORF.