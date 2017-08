Sozialpartner lancieren Bahn-Kampagne

Hebenstreit zielt auf positive Emotionen ab - © APA

“Sag Ja zur Bahn in Rot Weiß Rot”: So lautet der Slogan einer nun gestarteten Kampagne der Bahn-Sozialpartner. Im Lichte des Polit-Streits zur Neuregelung der Vergabepraxis sollen positive Emotionen für die heimischen Bahnen geschürt werden. Sowohl vida als auch WKÖ appellieren an die Politik, vor allem an die hierbei teils kritische ÖVP, Direktvergaben im Bahnsektor weiter zu ermöglichen.