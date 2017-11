Sozialpartner für Kindergarten-Agenden in Bundeskompetenz

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen sprechen sich für die Verankerung der Kompetenzen für das Kindergarten- und Hortwesen beim Bund im Bildungsministerium aus. Außerdem verlangen sie die Einführung eines durchgängigen Sprachbildungskonzepts vom Kindergarten bis zum Ende der Schulzeit sowie für fremdsprachige Kinder Angebote zur Förderung von deren Erstsprache.

Anlass für den gemeinsamen Forderungskatalog von Arbeiter- und Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, ÖGB, Caritas, Rotes Kreuz sowie Arbeiter-Samariter-Bund war eine Konferenz zu “Migration und Mehrsprachigkeit” an den Schulen am Donnerstag. Dieser reicht vom Kindergarten bis zum Ende der Schulzeit.

Im Kindergartenbereich wird etwa eine Reduktion der Gruppengrößen sowie die mittelfristige Ausweitung des gebührenfreien Zugangs in allen Bundesländern gefordert. An den Schulen solle einerseits der Erwerb von Deutsch als Bildungssprache, sichergestellt und andererseits Mehrsprachigkeit gefördert werden.

Der Einsatz von Sprachfördermaßnahmen soll laut Konzept schulautonom am Standort entschieden werden. Je nach Bedarf und Struktur der Lerngruppe sollen Fördermaßnahmen integrativ im Unterricht oder auch zusätzlich außerhalb des Regelunterrichts erfolgen. Gleichzeitig soll aber auch der muttersprachliche Unterricht gefördert und weiterentwickelt werden, um das Erlernen von Deutsch als Zweitsprache zu erleichtern. Die in Österreich gängigen Migrantensprachen müssten außerdem als zweite lebende Fremdsprachenangeboten und in der Lehramtsausbildung verankert werden. “Interkulturelle und soziokulturelle Kompetenz” wiederum müsse als “Schlüsselkompetenz” im Anforderungsprofil für Leitungsaufgaben festgeschrieben werden.