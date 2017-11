Sozialministerium verteidigt Aktion 20.000

Das Sozialministerium verweist in einem Zwischenbericht auf bisherige Erfolge der Aktion 20.000, die Langzeitarbeitslosen über 50 wieder einen Job verschaffen soll. In den elf Modellregionen, wo das Projekt umgesetzt werde, sei die Arbeitslosigkeit dieser Gruppe um 1,4 Prozent gesunken, während sie im Rest Österreichs um 6,1 Prozent gestiegen sei. 1.537 Jobs seien damit bisher entstanden.

Der ÖVP-nahe AMS-Chef Johannes Kopf hatte am Donnerstag angeregt, die Aktion 20.000 zu verkleinern. 5.000 bis 8.000 geförderte Jobs seien genug, statt der ursprünglich geplanten 20.000, schlug er vor. Das Geld solle in Qualifizierungen fließen. Sein der SPÖ zugeordneter AMS-Vorstandskollege Herbert Buchinger sieht das im Kurier (Freitag) ähnlich: “Die 20.000 sind ein sehr ehrgeiziges Ziel, das wir wahrscheinlich ohnehin nicht schaffen. Wenn die neue Regierung das also so will, kann man das Programm schon redimensionieren, sollte es aber keinesfalls einstampfen. Da verletzt man nur in hohem Maße die Erwartungen und Hoffnungen der Betroffenen”, wird er dort zitiert. Kopf und Buchinger wurden kürzlich auf weitere sechs Jahre in ihren Funktionen bestätigt.