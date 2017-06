Sozialminister Leo Varadkar wird neuer irischer Premier

Die Auszählung ist beendet - © APA (AFP)

An der Spitze der irischen Regierung steht künftig erstmals ein bekennender Homosexueller: Die Regierungspartei Fine Gael nominierte am Freitag den 38-jährigen Leo Varadkar für die Nachfolge des zurückgetretenen Premierministers Enda Kenny. Der bisherige Sozialminister soll am 12. Juni vom Parlament zum neuen Regierungschef gewählt werden.