Sozialdemokraten gewannen Parlamentswahl in Grönland

Mit einem knappen Sieg der Sozialdemokraten haben die Wähler in Grönland den Kurs zu einer langsamen Loslösung von Dänemark bestätigt. Die bisherige Koalition kann nach dem Ergebnis vom Mittwochmorgen weiterregieren.

Fast alle Parteien in Grönland wollen die Unabhängigkeit – sie schlagen dabei aber unterschiedliches Tempo an. Die zwei großen Regierungsparteien, die bei der Wahl am Dienstag auf 25 beziehungsweise 27 Prozent der Stimmen kamen, wollen sich einige Jahrzehnte Zeit lassen. Die Befürworter einer schnelleren Unabhängigkeit erhielten zusammen rund 17 Prozent der Wählerstimmen. Auch die eine Partei, die die Partnerschaft mit Dänemark ausbauen will, schaffte es knapp ins Parlament.