Sozialberufe: Löhne und Gehälter steigen um 1,3 Prozent

100.000 Beschäftigte sollen profitieren - © APA

Die Löhne und Gehälter im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich werden per 1. Februar um 1,3 Prozent erhöht. Die entsprechenden Kollektivvertragsverhandlungen für die Sozialwirtschaft Österreich (vormals BAGS) konnten in den frühen Morgenstunden erfolgreich abgeschlossen werden, hieß es in einer Aussendung der Gewerkschaft am Donnerstag.