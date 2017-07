Soviel verdient man als Moderator bei BBC

Erstmals veröffentliche BBC (“British Broadcasting Corporation”) eine Liste mit den Gehältern ihrer Top-Moderatoren in Radio und Fernsehen. 96 Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt verdienen mehr als 150.000 Britische Pfund (umgerechnet etwa 170.000 Euro) im Jahr.

Chris Evans schlägt alle

Spitzenreiter ist Moderator Chris Evans – er bekam im vergangenen Jahr ein Gehalt von 2,5 Millionen Euro. Er moderiert im Radio eine beliebte Frühstückssendung und im TV die Auto Show “Top Gear”. Auch Gary Lineker (ehemaliger Fußballstar und Sportmoderator) verdiente rund 2 Millionen Euro. Graham Norton kam immerhin auch noch auf gut 1 Million Euro Jahresgehalt.

Gary Lineker AFP © Gary Lineker AFP

Gehälter seien gerechtfertigt

Die hohen Gehälter seiner Moderatoren verteidigte BBC-Generaldirektor Tony Hall: “Die große Mehrheit der Öffentlichkeit will, dass die BBC versucht, die besten Talente für ihre Programme zu haben. Die BBC existiert nicht in einem Marktumfeld, in dem sie die Preise bestimmen kann”. Eigenen Angaben zufolge erreicht BBC jede Woche weltweit ein Publikum von 372 Millionen Menschen.

Zur Offenlegung ihrer Top-Gehälter wurde die BBC noch während der Regierungszeit von David Cameron gezwungen – BBC kam der Verpflichtung in diesem Jahr zum ersten Mal nach. Die Rundfunkmacher fürchteten, dass die Konkurrenz noch mehr zahlen kann und ihnen die Stars abwerben könnte.