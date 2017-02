Souveräner Sieg von US-Star Spieth in Pebble Beach

Neunter Sieg für Spieth auf der PGA-Tour - © APA (AFP)

US-Golfstar Jordan Spieth hat in souveräner Manier das PGA-Turnier im kalifornischen Pebble Beach gewonnen. Der zweifache Major-Sieger aus Texas setzte sich am Sonntag bei der prestigeträchtigen Veranstaltung an der Pazifikküste mit einem Gesamtergebnis von 268 Schlägen vor seinen Landsleuten Kelly Kraft (272) und Dustin Johnson (273) durch.