Souveräne Bayern besiegen Celtic klar – Sechs Tore bei Chelsea gegen AS Roma

Im ersten Champions League Spiel seit dem Trainerwechsel empfing Bayern München das Schottische Traditionsteam Celtic Glasgow. Und die Münchner ließen von Beginn weg keine Zweifel aufkommen, wer der Favorit war. Die Heynckes-Elf sorgte durch Treffer von Müller (17.) und Kimmich (29.) bereits früh für klare Verhältnisse. Spätestens nach dem 3:0 durch Hummels, der seinen ersten CL-Treffer für die Bayern erzielte, war das Spiel endgültig entschieden.

Auch in weiterer Folge waren die Bayern de klar bessere Mannschaft, ließen vor dem Tor aber die letzte Konsequenz vermissen. So endete das Heynckes-Debüt in dieser CL-Saison mit einem klaren und hochverdienten 3:0-Erfolg. Durch diesen Sieg sind auch die Bayern klar auf Kurs in Richtung Aufstieg in das Achtelfinale.

Sechs Treffer beim Duell Chelsea – AS Roma

Im von der Papierform hochklassigsten Duell des heutigen Spieltages empfing Chelsea London die AS Roma. In einer temporeichen ersten Halbzeit gingen die Hausherren durch David Luiz (11.) und Hazard (37.) mit 2:0 in Führung, doch Kolarov brachte mit dem Anschlusstreffer noch vor der Pause wieder Spannung in die Partie.

In der zweiten Halbzeit kam dann die Zeit von Edin Dzeko. Der Roma-Angreifer drehte die Partie mit zwei Treffern innerhalb von nur sechs Minuten (64./70.) zugunsten der Italiener. Die Hausherren ließen sich durch diesen Doppelschlag jedoch nicht unterkriegen und kamen in der 75. Minute durch den zweiten Hazard-Treffer zum 3:3. Am Ende trennten sich die beiden Teams nach eine wahren Torfestival verdient mit einem 3:3-Unentschieden. Nach dem 0:0 von Atletico bei Qarabag bleibt diese Gruppe weiterhin völlig offen.

Barca und Paris weiterhin souverän

Der FC Barcelona und Paris SG fixierten in jeweils überzeugender Manier ihren dritten Erfolg am dritten Spieltag. Barcelona hatte im Heimspiel gegen Piräus trotz 50 Minuten in Unterzahl (Piqué sah noch vor der Pause Gelb-Rot) keine Probleme und fixierte durch ein Eigentor in der ersten Halbzeit und Treffern von Messi (61.) und Dinge (64.) am Ende einen klaren 3:1-Erfolg. Den Ehrentreffer der Gäste erzielte Nikolaou kurz vor Spielende.

Ebenso souverän agierte das Star-Ensemble von Paris SG beim Auswärtsspiel bei RSC Anderlecht. Mbappé (3.) und Cavani (44.) trafen vor der Pause, Neymar (66.) und Di Maria (81.) nach der Pause. Die Belgier blieben ihrerseits ohne Treffer. Nach dem dritten Sieg im dritten Gruppenspiel dürfen auch die Franzosen bereits jetzt für die nächste Runde planen.

Alle Ergebnisse im Überblick

Bayern München – Celtic Glasgow 3:0

Anderlecht – Paris SG 0:4

FC Barcelona – Piräus 3:1

Juventus Turin – Sporting Lissabon 2:1

Benfica Lissabon – Manchester United 0:1

ZSKA Moskau – FC Basel 0:2

Quarabag – Atletico Madrid 0:0

Chelsea London – AS Roma 3:3