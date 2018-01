SOS-Kinderdörfer: Tausende syrische Kinder in Gefahr

Die internationale Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer sieht in Syrien Hunderttausende Kinder von Hunger und Krieg bedroht. Die Organisation fordert am Sonntag die Evakuierung der in der syrischen Rebellenhochburg Ost-Ghouta eingekesselten Kinder. Nach ihren Angaben befinden sich dort 400.00 Menschen, darunter 200.000 Minderjährige.

“Die Gewalt ist vergleichbar mit dem Horror, den die Welt in Aleppo gesehen hat”, sagte Mohammad Massoud, ein Mitarbeiter der SOS-Kinderdörfer vor Ort. Die Hilfsorganisation fordert alle Konfliktparteien auf, die sichere und sofortige Evakuierung zuzulassen. Die Helfer schätzen, dass Hunderte Mädchen und Buben gefährlich mangelernährt sind. Knapp 300 Menschen schwebten in Lebensgefahr, darunter knapp 140 Kinder und 65 Kleinkinder unter fünf Jahren.