Sorgenprügel in Fußach verbrannt

Jeder kann bei dem Fest einen solchen Prügel heimnehmen und dem Schwemmholz dann die Sorgen erzählen. An Silvester gehen sie so in Flammen und Rauch auf. Dazu spielte auch diesmal der Musikverein Fußach auf, es gab ein Schnäpsle und gute Wünsche, es gab Schüblinge, Schupfnudeln und gebratene Sorgenprügel im XXXL-Sandwich. Das alles lässt sich mit Glühwein und Glühmost leicht hinunterspülen. Rauchfangkehrer Albert Lässer verteilte beim Sorgenprügelfest großzügig seine privaten Glücksbringer, natürlich samt Kämmefeagar.Zur Abrundung gab es noch den Bewerb im Christbaum-Weitwurf.

Heuer wurde zusätzlich zur großen Tombola mit vielen Preisen geladen. Die Seepfadfinder hatten zahlreiche Sponsoren gefunden. Der Reinerlös kommt einem schwer erkrankten Kind zugute.