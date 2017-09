Sorge in Florenz über Abgang von Eike Schmidt nach Wien

Kulturminister Thomas Drozda bei der Präsentation Schmidts - © APA

Die Ankündigung, dass Eike Schmidt, derzeit Direktor der Uffizien in Florenz, mit 1. Jänner 2019 die Leitung des Wiener Kunsthistorischen Museums (KHM) übernimmt, hat Sorge in Italien ausgelöst. “Für die Florentiner Kulturwelt ist das eine kalte Dusche”, kommentierte die römische Tageszeitung “La Repubblica” am Samstag.